На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области из-за нарушения водообмена пересохли пять из 13 лиманов.

Об этом сообщил известный эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что недавно группа ученых НПП "Тузловские лиманы" провела обследование заповедных водоемов.

"Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась", - написал Русев. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море – Тузловские лиманы", - рассказал он.

По словам эколога, именно нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной такого стремительного высыхания.

Русев также отметил, что сейчас лиман Будуры практически без воды. На небольшой его площади идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет.

"Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты. Такой цвет является своего рода индикатором массового "цветения" зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Важную роль также играют и галобактерии", - поясняет Русев.

Ученый отмечает, что в данный момент сотрудники национального парка ищут возможности, в частности, технические, чтобы восстановить водообмен и миграционный путь для гидробионтов (организмов, приспособленных к обитанию в водной среде, например, рыбы) между Черным морем и Тузловскими лиманами.

"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Напомним, ранее экологи сообщили, что из-за глобального потепления в Украине больше не будет суровых снежных зим.

Также сообщалось, что под Одессой Куяльницкий лиман окрасился в кровавый цвет.