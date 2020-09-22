Юлия Бойко, невеста бывшего руководителя САП Назара Холодницкого, которую накануне сбила маршрутка во Львове, рассказала "Стране" о своем самочувствии.

Как нам стало известно, девушку уже выписали из больницы. Она сутки были под присмотром докторов.

"Переломов у меня нет. Только синяки и ссадины. Чувствую себя относительно хорошо. Выписали обезболивающие препараты", - говорит Юлия и уточняет, что доктора рекомендуют ей неделю побыть дома.

По словам подруги экс-чиновника, водитель сбившей ее маршрутки приходил к ней в больницу.

"Он извинялся, слезно просил прощения. Ему 58 лет и полтора года до пенсии. Оставлять его без водительских прав было бы не по-человечески, так как это его основная работа. В показаниях я написала, что претензий не имею. Все мы люди, со всеми может такое случится. И я уверена, что закон бумеранга работает, где-то мне вернется хорошее, тем более в тот день был такой большой церковный праздник (Рождество Прсевятой Богородицы - Ред.)", - добавила Юлия.

Юлия Бойко. Фото: facebook.com

Напомним, на водителя маршрутки, который 21 сентября во Львове сбил невесту Назара Холодницкого, составят административный протокол.

Также мы сообщали, что впервые Назар Холодницкий вышел в свет с Юлией Бойко в 2018 году. Он появился с ней на фестивале джаза во Львове.