В Организации Объединенных Наций рекомендуют Украине амнистировать некоторые категории осужденных в связи с пандемией коронавируса и выносить больше приговоров, которые не предусматривают заключения.

Об этом заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишет УНИАН.

Так, в Киеве во время презентации 30-го отчета миссии по правам человека в Украине, который охватывает период с 16 февраля 2020 года до 31 июля 2020 года, Богнер заявила, что в украинских тюрьмах не соблюдают меры эпидбезопасности и проводят мало тестов на коронавирус.

"Мы обеспокоены информацией, поступающей от Офиса омбудсмена, что не выполняются меры по противодействию Covid-19 в учреждениях задержания. Было 120 подтвержденных случаев Covid-19 в тюрьмах, и 1 человек даже умер. Однако тестирований очень мало, и на самом деле может быть больше случаев", - сказала Матильда Богнер.

В связи с этим миссия ООН рекомендует Украине закон об амнистии, чтобы на свободу вышли некоторые категории особо уязвимых заключенных. Кроме того, в организации считают, что следует выносить больше приговоров, которые не предусматривают заключения.

Также отмечается, что к заключенным и местам лишения свободы на неподконтрольных Киеву территориях страны представителей миссии не пускают.

Напомним, еще в мае Минюст предложил Раде два способа разгрузить украинские тюрьмы - амнистию или отсрочку наказания.

Также мы писали о том, сколько украинцев и за какие преступления могут амнистировать по законопроекту Кабмина.