В украинских учебниках для первых классов обнаружили грубые фактологические ошибки. Так, в книге допустили ляп о дате основания Киева. В учебнике написали, что столица Украины основана в 19 веке, таким образом издатели ошиблись на несколько тысяч лет.

Об этом пишет "Типичный Киев" на странице в Facebook.

Кроме выше упомянутой ошибки также "помолодели" и исторические достопримечательности. Например, Софийский собор и Киево-Печерскую лавру тоже отнесли к 19 веку.

Отметим, что Киев был основан в V веке - в 482 году. По легенде, основали его польский князь Кий, его братья Щек, Хорыв и сестра Лыбидь. Софийский собор основан в первой половине XI века, а Киево-Печерская лавра - в 1051 году.

Автор книги, где нашли ляп, доктор педагогических наук Ольга Хорошковская. Она является сотрудником Института педагогики и обладательницей государственных наград в сфере образований. Также Хорошковская - лауреат Государственной премии Украины по образованию.

Напомним, это не первый ляп, который встречается в украинских учебниках. К примеру, ранее в учебном пособии по географии нашли карту из компьютерной игры.

Также "Страна" рассказывала, что в учебнике по всемирной истории нашли мем с Киану Ривзом. Его автор Игорь Щупак затем объяснил, что с помощью мема хотел привлечь внимание детей к предмету.