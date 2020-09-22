В селе Чунджа Алма-Атинской области Казахстана рухнуло здание физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого планировалось завершить в конце этого года. Стоимость этого объекта оценивается в 2,76 миллионов долларов (почти 78 миллионов гривен).

Об этом во вторник, 22 сентября, информирует РИА Новости.

По словам главы Уйгурского района Шухрата Нурахунова, специалисты сейчас устанавливают причину обрушения крыши спорткомплекса. Он уточнил, что обвалилась крыша одного из залов здания общей площадью 1 058,4 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.

После того, как будут определены обстоятельства происшествия, специалисты приступят к восстановлению конструкции. Строительством данного объекта, по информации управления строительства Алма-Атинской области, занималась компания "Лидер НК".

Напомним, в прошлом году из-за сильных порывов ветра частично обрушилась крыша стадиона голландского футбольного клуба АЗ.

Ранее мы писали о том, как из-за сломавшегося ограждения на стадионе в Эйбаре, в ходе матча футбольного чемпионата Испании, с трибуны рухнули люди. В результате инцидента травмы получили по меньшей мере два человека.