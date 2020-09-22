Геннадий Кернес, который лечится от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите", выдвинет свою кандидатуру в мэры Харькова на предстоящих выборах. Об этом "Стране" сообщил источник из его окружения.

"Все для этого готово. Формально это произойдет завтра, 23 сентября. Присутствие Кернеса необязательно. Выдвижение и подачу документов сделает партия", - сообщил источник.

Также он уточнил, что мэр Харькова идет на поправку.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес заболел Covid-19, медики выявили у него воспаление легких. После того он выразил уверенность, что вскоре пойдет на поправку и поблагодарил харьковчан за поддержку.

Как сообщала "Страна", ночью 17 сентября Геннадий Кернес на частном самолете Bombardier Challenger 604 прилетел в клинику "Шарите". Состояние его оценивалось как тяжелое, но он находился в сознании.

Также "Страна" писала, что Кернес потратил 5,87 млн гривен на медицинские услуги и перелет в Берлин. Соответствующие декларации о существенном изменении имущественного состояния обнародованы в Едином реестре. Так, 16 сентября Геннадий Кернес потратил 1 748 137 гривен на "специализированные авиационные транспортные услуги". Еще 4 124 665 гривен он заплатил за медицинские услуги.