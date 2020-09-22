Жителя Киева, которого признали виновным в убийстве собаки, назначили год условного срока.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

"Деснянский районный суд Киева объявил обвинительный приговор 36-летнему местному жителю по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель (ч. 1 ст. 299 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как становило досудебное расследование, 27 октября прошлого года в гости к обвиняемому пришел его друг вместе с собакой породы таксы.

"Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака справила естественную потребность в его комнате. После чего мужчина взял кухонный нож и нанес животному один мощный удар в область брюшной полости, что привело к его смерти", - добавили в прокуратуре.

"Суд признал мужчину виновным в указанном преступлении и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в один год", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе в одном из сел в Запорожской области полиция задержала группу живодеров, которые издевались над животными и убивали их, а видео своей мерзости выкладывали в соцсети. Через некоторое время неизвестные подожгли их авто и дом.

Также мы писали, что в Виннице живодеру, забившему пса ногами до смерти, дали тюремный срок.