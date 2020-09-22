Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на требование российского оппозиционера Алексея Навального вернуть его одежду, изъятую органами для доследственной проверки.

Об этом пишет агентство РИА "Новости", во вторник, 22 сентября.

"Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся - не наш профиль", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также он добавил, что соратники Навального во время осмотра гостиничного номера оппозиционера могли скрыть улики. "Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать", - сказал Песков.

Ранее мы писали, что в томском отеле, где нашли бутылки со следами яда "Новичок", побывала проверка "Роспотребнадзора", но ничего не обнаружила.

Также сообщали, что соратникам Навального светит тюремный срок, если они вывезли яд за границу. Глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибакова заявлял, что если бутылка действительно содержала отравляющее вещество, им может грозить до семи лет колонии.