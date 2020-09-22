Глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк, который бросил жену и двоих детей ради почти вдвое его младшей украинской модели, продолжает турне с возлюбленной по Турции.

Фото их романтической прогулки опубликовала в соцсети его новая пассия Анастасия Зинченко, которая получила широкую известность, как украинка Настя, которую не могли эвакуировать из Уханя из-за собачки.

"Наша прекрасная прогулка на лошадях среди скал и в долине Каппадокия. Эта прогулка длится 2 часа почти, мы ходили по очень красивым местам, узким тропинкам и немного страшным склонам, но это безопасно и все лошади очень сдержанные и натренированные. Практически сами идут по нужной тропе, иногда отлучаясь на поиск зеленой веточки", - написала в соцсети девушка.

Ранее "Страна" писала о том, что Настя из Уханя и глава Миграционной службы улетели в Стамбул.

Также мы сообщали, что Анастасия Зинченко и Максим Соколюк в пещере отметили дату со дня знакомства.