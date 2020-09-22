Во вторник, 22 сентября, верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в рамках рабочего визита в Украину встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Цель визита делегации Евросоюза в оборонное ведомство - обсуждение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и текущего состояния сотрудничества Министерства обороны Украины с ЕС по военно-политическим, военно-техническим и военным направлениям", - сказано в сообщении.

Борель вместе с делегацией Евросоюза приняли участие в ежедневном церемониале почтения памяти погибших украинских военнослужащих.

Напомним, в феврале главный дипломат ЕС Боррель обсудил с Помпео вопрос Украины.

Также мы писали о том, что Боррель считает, что решение о судьбе "Северного потока-2" должна принимать Германия.