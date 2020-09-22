"Оппозиционная платформа - за Жизнь" выдвинула в мэры Киева экс-главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александра Попова. Он же возглавит и список партии на выборах.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович во время партийной конференции в столице, видео обнародовано в Youtube.

"Я хочу вам сказать - мы выдвигаем на должность мэра, я считаю лучшего кандидата, который сегодня есть в списке претендентов, - это Александр Попов", - сказал Рабинович.

Он добавил, что "на боксерском ринге он, возможно, уступил бы Кличко, может он не смог бы так сыграть на рояле, как многие из нашей власти, но это дважды министр Украины ЖКХ, понимающий в хозяйстве больше, чем все, кто пришел к власти вместе взятые. Это человек, при котором город реально развивался".

Напомним, ранее мы в материале "План Кличко, маневр Порошенко, шансы Пальчевского и фактор Попова" прогнозировали, что Попов пойдет на выборы мэра столицы от "Оппозиционной платформы за жизнь" и что он имеет шансы выйти во второй тур выборов.

По некоторым опросам он уже сейчас выходит на второе место в рейтинге после Виталия Кличко.

Напомним, Попов возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию до Майдана. Это последний руководитель Киева, при котором строились новые станции метро, мосты и прочие крупные объекты инфраструктуры.