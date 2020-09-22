США осталось существовать не более 15-20 лет. Такой прогноз сделал известный своими скандальными заявлениями лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

По его словам, к его 100-летию этой страны уже не будет и это станет для Жириновского подарком к юбилею. Видео заявления политика опубликовал телеграм-канал "РИА Новости".

"Горбачев испугался, никаких звездных войн нет и никакой ракеты, более мощной, чем у нас, у Трампа нет, вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-черкизон, которой осталось жить максимум 15-20 лет и к моему 100-летию этого государства не будет. Это будет подарок мне, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США, их больше нет. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно, но США пора сворачивать уже в ближайшее десятилетие", - заявил Жириновский.

Ранее "Страна" писала о том, что Жириновский сделал прививку от коронавируса российской вакциной и предсказал гибель миллионов американцев.

Также мы сообщали, что Жириновский предложил продать мумию Ленина Китаю или Вьетнаму.