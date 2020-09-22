В понедельник, 21 сентября, пограничники и полицейские задержали в Одесской области группу паломников-хасидов, которые приехали в Украину вопреки карантинным запретам и пытались пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку от государственной границы, на перекрестке дорог, обнаружили микроавтобус "Мерседес Спринтер". На нем 35-летний гражданин Украины перевозил 11 иностранцев, не имеющих при себе документов..." - сказано в сообщении.

Пограничникам пассажиры автобуса заявили, что в их планы входило попасть на старинное кладбище, а документы они оставили в отеле города Умань, где и проживали.

Оказалось, что иностранцы - это 10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции. Все они нарушили правила пребывания в Украине и ехали с празднования Рош ха-Шана в Умани.

Из-за нарушения иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на 5 лет и принудительно вернут домой. Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения паломников доставили в пограничное подразделение. Материалы об административном правонарушении направили в суд.

Напомним, "Страна" писала о том, как хасиды праздновали еврейский Новый год в Умани в разгар эпидемии коронавируса.

Также мы сообщали, что хасиды в Умани массово отказались надевать маски на Новый год.