Народному депутату от партии "Слуга народа" Ивану Юнакову угрожали. Несколькими днями ранее он получил сообщение с угрозами физической расправы, после чего написал заявление в правоохранительные органы Киева.

Как выяснила "Страна" из собственных информированных источников в МВД, Юнакову пришло сообщение с угрозами во второй половине дня в четверг, 17 сентября. Оно появилось в мессенджере WhatsApp. Некий абонент с кодом оператора Билайн оправил сообщение на личный номер Юнакова. Судя по всему неизвестный сам из России (Республики Дагестан). Депутат утверждает, что номер и мотив отправителя ему неизвестны и никаких отношений с этим регионом России он не поддерживает.

По одной из версий, угрозы могу быть связаны с архитектурным бизнесом парламентария. По заявлению народного депутата в полиции завели уголовное производство по ч.1 ст.346 УК Украины - Угроза в отношении госдеятеля. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.

Согласно официальной биографии Ивана Юнакова до карьеры народного депутата, он профессионально занимался архитектурой. С 2006 по 2012 год работал у отца в "Творческой мастерской С. Юнакова", где занимал должность архитектора.

С 2012 по май 2019-го осуществлял свою профессиональную деятельность в качестве главного архитектора в собственном проекте "33bY Architecture". С 24 июля прошлого года зарегистрировался как кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду Украины, после чего прошел под № 64 в списке партии президента Украины Владимира Зеленского.

Юнаков Принял присягу народного депутата от партии "Слуга народа" 29 августа 2019 года. Он также является спикером и членом жюри многих украинских и международных архитектурно-дизайнерских конкурсов. Выступил соавтором книги "Искусство украинских шестидесятников". Его собственное архитектурное бюро "33bY Architecture" считается одним из самых дорогих и известных в Киеве.

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