Бывший народный депутат Давид Жвания, который ранее был соратником экс-президента Петра Порошенко, отреагировал на предварительные результаты расследования ГБР касательно аннексии Крыма Россией в 2014 году. По его словам, ведомство фактически оправдало бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова, который, как утверждает Жвания, является "главным виновником" захвата полуострова.

Об этом он заявил в ходе своего очередного обращения, опубликованного на его Youtube-канале в понедельник, 21 сентября.

"По версии Госбюро расследований в потере Крыма виноват (бывший президент Украины Виктор - Ред.) Янукович. Без сомнений, Янукович виноват во многом и в этом тоже. И я считаю, что украинский суд ему вынес справедливый приговор. Но законность и справедливость восторжествуют только тогда, когда понесут наказание и остальные ответственные за потерю Украиной Крыма. И обязательно главный виновник - Александр Турчинов", - утверждает Жвания.

Он считает, что именно Турчинов приказывал украинским военным бездействовать во время захвата Крыма Россией. Кроме бывшего и.о. президента Украины, по мнению Жвании, ответственность за аннексию должны понести экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк

"Именно они сделали все для того, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть. Именно они принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, их люди грозились послать в Крым отряды националистов и запрещали русский язык", - считает политик.

По его словам, украинская власть в 2014 году делала все, чтобы помочь президенту РФ Владимиру Путину захватить полуостров.

"Во-первых, мои подельники по государственному перевороту банально боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал и ненавидел. Уход Крыма вовсе не был для Турчинова, Яценюка и Порошенко той трагедией, которой он был для всех украинцев", - сказал Жвания.

Он добавил, что главной причиной является то, что "США запретили" перечисленным им политикам посылать на оборону Крыма "армию и вооруженных националистов".

"Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает с какой - нам не говорили. Просто спустили команду "не дергаться", ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет - кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - отметил Жвания.

Бывший соратник Порошенко также заявил, что если бы ГБР действительно "провело настоящее расследование", по его итогам были бы возбуждены уголовные дела против тогдашнего руководства страны "по статьям об измене Родине, работе на иностранные государства, потере территорий и геноциде собственного народа".

"Эти люди уже бы сидели. Но, как видим, они не сидят. Видимо, США запрещает их преследовать - у меня нет другого объяснения. Кто-то запрещает некоторые вещи и нашему генпрокурору Ирине Венедиктовой, которая никак не может решиться открыть уголовные дела по моим заявлениям. Она жалуется, что, якобы, не может меня найти. Я ей помогу. Я подготовил письменные заявления в правоохранительные органы - не только в украинские. По всем заявлениям, которые я делал ранее, в том числе и по обстоятельствам сдачи Крыма", - сказал политик.

Жвания добавил, что его словам о вине Турчинова, Порошенко и Яценюка в аннексии полуострова есть подтверждение.

Видео: YouTube/ Правда Давида Жвании

Напомним, недавно мы публиковали материалы расследования Госбюро по делу о захвате Крыма. Также "Страна" подробно разбиралась в том, кого ведомство назначило ответственными за это преступление.

Ранее мы писали, что Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал Жвания.