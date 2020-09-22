Водителя маршрутки, который сбил во Львове невесту Холодницкого, привлекут к админответственности
На водителя маршрутки, который 21 сентября во Львове сбил невесту Назара Холодницкого, составят административный протокол.
Об этом со ссылкой на полицию Львовской области пишут "Украинские новости".
Так, в отношении водителя автобуса, который сбил Юлию Бойко, невесту бывшего руководителя САП Назара Холодницкого, административные материалы уже составлены. Их направят в патрульную полицию.
Предварительно, мужчине грозит лишь административная ответственность, уголовное производство по факту ДТП не открывалось.
Напомним, после ДТП с маршруткой Юлия Бойко попала в травматологию львовской больницы. Девушка получила ушибы руки и лба.
Также мы писали, что впервые Назар Холодницкий вышел в свет с Юлией Бойко в 2018 году. Он появился с ней на фестивале джаза во Львове.