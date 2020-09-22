Казахский миллионер Маргулан Сейсембаев займется повышением эффективности процесса внедрения реформ и законодательства в Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети, заявив, что ему придется задержаться в Украине из-за интересной работы.

"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - объяснил миллионер.

Он так же попросил подписчиков не политизировать его новую работу и добавил, что президент Зеленский ему "очень понравился как человек".

"Периодически буду публиковать зарисовки из своей жизни в Украине. Сейчас надо порешать много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду", - написал Сейсембаев.

Бизнесмен опубликовал фото, на котором он запечатлен в компании Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили, который был приглашен в Украину еще президентом Петром Порошенко возглавить международный совет реформ. При Зеленском Саакашвили занял пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

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