За прошлую неделю в мире было выявлено рекордное число случаев коронавирусной болезни. Covid-19 подтвердился у более 2 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения по состоянию на вторник, 22 сентября.

Так, за прошлую неделю было выявлено 2 000 422 случаев коронавируса, это на 6% больше чем неделей ранее.

"Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии", - заявили представители ВОЗ и добавили, что распространение Covid-19 в мире фиксируется меньше летальных исходов.

По данным независимого сайта статистики Worldometer, с начала пандемии Covid-19 в мире выявлено 31 506 886 случаев болезни, 969 799 из них закончились летально, 23 134 645 пациентов выздоровели.

Первая пятерка лидеров антирейтинга по числу случаев коронавируса выглядит следующим образом:

США - 7 046 216 (летальных - 204 506)





Индия - 5 562 663 (летальных - 88 965)





Бразилия - 4 560 083 (летальных - 137 350)





Россия - 1 115 810 (летальных - 19 649)





Перу - 772 896 (летальных - 31 474)

Напомним, недавно кандидат в президенты США от демократов Джо Байден во время встречи с избирателями заявил, что в Штатах количество летальных случаев коронавирусной инфекции возрастет до 200 миллионов.

Ранее глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что есть научные доказательства того, что маски действительно защищают от Covid-19.