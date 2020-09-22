В Министерстве иностранных дел полагают, что Украина не будет лишена безвизового режима с Евросоюзом. Несмотря на заявления отдельных евродепутатов, официальной информации о возможном пересмотре безвиза Киев не получал.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает "Голос Америки".

Так, по ее словам, Украина пока не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины.

"Определенные заявления, которые могут звучать, - это пока заявления политических фигур", - сказала Джапарова.

По ее мнению, сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

"Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек", - заявила замминистра иностранных дел.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

После этого одна из евродепутатов заявила, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода определения членов комиссии, которые будут назначать главу САП.

"Страна" разбиралась, грозит ли Украине потеря безвиза и отказ в транше МВФ из-за истории с САП.