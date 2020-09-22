Две украинские студии озвучивания "Так Треба Продакшн" и Postmodern Postproduction вошли в партнерскую программу Netflix Post Partner Program и получили наивысший партнерский статус - Gold. Таким образом они будут дублировать контент на украинском языке.

Об этом сообщает Film.ua Group, в структуру которой входят выше упомянутые студии, на своей странице в Facebook.

Так, сотрудничество стало возможным благодаря программе Netflix Post Partner Program, в рамках которой компания сотрудничает с партнерами по всему миру. Как сообщается, две украинские студии будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества фирменной продукции Netflix на украинском языке.

Партнеры программы должны соответствовать различными критериям - техническим стандартам, стандартам безопасности, требованиям по охране здоровья и обслуживания клиентов.

Ранее мы писали, что Netflix переведет весь интерфейс на русский язык и опубликует 100 российских фильмов.

Также мы публиковали список самых популярных фильмов и сериалов 2019 года от Netflix.