В МВД коронавирус за прошедшие сутки выявили у 124 правоохранителей. Общее число случаев Covid-19 среди стражей порядка подбирается к 5 тысячам.

Об этом во вторник, 22 сентября, информирует пресс-служба министерства внутренних дел.

"Наибольшее количество заражений зафиксировано в Харьковской области - 12 человек, Днепропетровской - 9, Житомирской - 9 и в Киеве - 25 случаев. Всего за время пандемии среди правоохранителей подтвердили 4 849 случаев Covid-19. Выздоровели 4 357 человек, летальных случаев - 13", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов являются вторыми "не только по степени риска заражения после врачей, а по фактическому уровню заболеваемости".

Напомним, недавно замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что более 100 сотрудников ведомства заражается коронавирусом каждый день.

Ранее мы писали, что в Украине за сутки коронавирус подтвердился еще у 2 884 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 181 237.