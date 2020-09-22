Лариса Ницой
Лариса Ницой

Украинская писательница Лариса Ницой, более известная не своим творчеством, а ура-патриотическими скандалами, устроила очередные разборки относительно русского языка. На этот раз она стала унижать женщину-кассира в супермакете "Варус", который находится при въезде в Киев.

Ницой назвала продавца "упоротой" и "бестолочью", а также напомнила про закон о функционировании государственного языка. В документе описывается, что сфера обслуживания в Украине должна работать на украинском. 

Правда, даже по этому закону, тотальная украинизация вводится в несколько этапов.

Очередной из них - уже 16 ноября 2020 года и касается как раз языка обслуживанию в магазинах и кафе. Таким образом, уже через два месяца Ницой и другие "борцы" против русского языка получат полный карт-бланш от государства на травлю персонала сферы услуг.

"Страна" рассказывает о новом скандале с Ницой как предвестнике грядущего усиления украинизации.

Ницой: "Берут на работу упоротых и бестолочей" 

Лариса Ницой продолжает "отлавливать" русскоязычных граждан и публично их распекать. Если ранее она набросилась на говорившего по-русски таксиста, назвала его "насильником" и "антиукраинской гнидой", то теперь ее новой жертвой стала кассир в супермаркете.  

Ницой рассказала в Фейсбуке историю о конфликте при посещении магазина "Варус" под Киевом.

По словам писательницы, кассир поприветствовала ее как покупателя по-украински, а на уточняющих вопросах перешла на русский. Ницой сделала продавцу замечание. Женщина молчать не стала - ответила, что у нее есть конституционное право говорить на родном языке. Чтобы пожаловаться, Ницой пригласила администратора. Но та тоже не говорила по-украински. 

Ницой объясняет: она против обслуживания в супермаркетах на русском, поскольку те, кто на войне стреляли в ее друзей, говорили по-русски. В связи с этим русскоязычные кассиры у нее ассоциируются с врагом. Это она и сообщила продавцу "Варуса", а также пригрозила вызвать полицию. 

Продавщица же сообщила ей, что родом из Владивостока. Так это или нет - неизвестно, как и вся история писательницы. Но, видимо, подписчики Ницой из этого должны сделать вывод, что в Украине на русском лишь уроженцы российских городов. 

"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Никакая наша любовь, наши объятия, наши реверансы не помогают. Это только вредит. Наши проявления толерантности они воспринимают как нашу слабость", - пишет писательница. 

В своем посте Лариса Ницой умышленно коверкает русский язык - пишет русские слова украинскими буквами, как часто любят делать националисты. Полностью ее пост приведен ниже. 

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой фейсбук

Лариса Ницой фейсбук

Лариса Ницой скандал

Лариса Ницой русский язык

Очередной этап украинизации - 16 ноября 2020 года

Пока что очередная выходка Ницой вряд ли чем-то грозит продавщице и магазину. На данный момент говорящие на русском языке работники сферы услуг и торговли закон не нарушают.

Но ситуация изменится с 16 ноября. 

Именно с этого числа бизнес, который обслуживает потребителей, должен перейти на украинский язык. А именно кассиры в супермаркетах, официанты в ресторанах, работники спортклубов, парикмахерских, spa-салонов и так далее.

При желании клиента они могут переходить и на другой язык - приемлемый для обеих сторон, как указано в законе. Но обращаться к людям они обязаны только по-украински, а дальше - по ситуации. 

С 16 ноября новые правила касаются и интернет-магазинов, интернет-каталогов и сайтов, которые что-либо продают. Правда, в интернете можно дублировать информацию и другими языками. 

Через два месяца должны быть украинизированы все этикетки всех товаров. Объем текста на другом языке не должен превышать объем украинского. 

 

Подробнее об изменениях читайте в отдельном материале обо всех грядущих этапах украинизации с датами и мерами

Штраф на месячную зарплату 

Учитывая, что многие работники сферы услуг русскоязычные (особенно на юго-востоке страны), эти нормы дадут всевозможным активистам вроде Ницой поводы для провокаций.

Ведь штрафы за нарушение языковых норм в сфере услуг немалые - от 20 до 70 необлагаемых налогом минимумов. На языке конкретных цифр это 9 800-11 700 грн. То есть целая месячная зарплата рядового работника супермаркета или кафе. А иногда и выше.

По сути, это штраф за использование языка, на котором говорит как минимум половина граждан Украины - даже после отпадения Крыма и Донбасса. 

Правда, вводятся они не с 16 ноября, а позже - с 16 июля 2022 года.

Но сути дела это не меняет. 

То есть после вступления в силу соответствующих норм закона визиты мовных активистов в магазины и рестораны будут иметь конкретную финансовую составляющую. Поэтому стоит ожидать целых "рейдов" - с целью в том числе шантажа и личного обогащения. А следовательно - и новых скандалов. 

Учитывая, что уполномоченным по украинизации стал соавтор скандального закона Тарас Креминь - поддержка этому движению наверху будет обеспечена. 

Другой вопрос - как суды, местные власти и в целом общество будут реагировать на языковой диктат и штрафы. Если резко негативно - есть основания ожидать, что в русскоязычных регионах активность "мовных инспекторов" будет сильно ограничена. А сами нормы закона будут на практике саботироваться.

Но в целом решением проблемы стала бы отмена скандального закона о тотальной украинизации. 

Соответствующий иск находится на рассмотрении в Конституционном суде. Иск подали депутаты от "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" еще в парламенте предыдущего созыва, через месяц после подписания закона президентом Порошенко.

Депутаты отмечают, что закон не соответствует ряду норм Конституции, направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств Украины, а также граждан по языковым признакам. В частности, речь о статье №10 Конституции, которая гарантирует защиту и свободное развитие русского языка - на которую и ссылалась кассир в супермаркете "Варус". 

Во время первых слушаний летом Офис президента высказался против отмены закона. Да и в целом курс на украинизацию Зеленский продолжает. Поэтому вероятность отмены драконовских языковых норм в данный момент невелика. Если только этого не потребуют серьезные политические обстоятельства. 

Так или иначе, но уже с 16 ноября закон об украинизации в виде обязательности использования госязыка в сфере услуг впервые "вторгнется" в жизненное пространство всех жителей Украины. И это уже сейчас может стать темой на местных выборах в юго-восточных регионах. Причем крайне неприятной для партии власти. 

В любом случае чем больше будет общественное недовольством драконовскими нормами закона, тем выше вероятность того, что власть пойдет на его изменение или отмену.

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