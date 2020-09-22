Украинская писательница Лариса Ницой, более известная не своим творчеством, а ура-патриотическими скандалами, устроила очередные разборки относительно русского языка. На этот раз она стала унижать женщину-кассира в супермакете "Варус", который находится при въезде в Киев.

Ницой назвала продавца "упоротой" и "бестолочью", а также напомнила про закон о функционировании государственного языка. В документе описывается, что сфера обслуживания в Украине должна работать на украинском.

Правда, даже по этому закону, тотальная украинизация вводится в несколько этапов.

Очередной из них - уже 16 ноября 2020 года и касается как раз языка обслуживанию в магазинах и кафе. Таким образом, уже через два месяца Ницой и другие "борцы" против русского языка получат полный карт-бланш от государства на травлю персонала сферы услуг.

"Страна" рассказывает о новом скандале с Ницой как предвестнике грядущего усиления украинизации.

Ницой: "Берут на работу упоротых и бестолочей"

Лариса Ницой продолжает "отлавливать" русскоязычных граждан и публично их распекать. Если ранее она набросилась на говорившего по-русски таксиста, назвала его "насильником" и "антиукраинской гнидой", то теперь ее новой жертвой стала кассир в супермаркете.

Ницой рассказала в Фейсбуке историю о конфликте при посещении магазина "Варус" под Киевом.

По словам писательницы, кассир поприветствовала ее как покупателя по-украински, а на уточняющих вопросах перешла на русский. Ницой сделала продавцу замечание. Женщина молчать не стала - ответила, что у нее есть конституционное право говорить на родном языке. Чтобы пожаловаться, Ницой пригласила администратора. Но та тоже не говорила по-украински.

Ницой объясняет: она против обслуживания в супермаркетах на русском, поскольку те, кто на войне стреляли в ее друзей, говорили по-русски. В связи с этим русскоязычные кассиры у нее ассоциируются с врагом. Это она и сообщила продавцу "Варуса", а также пригрозила вызвать полицию.

Продавщица же сообщила ей, что родом из Владивостока. Так это или нет - неизвестно, как и вся история писательницы. Но, видимо, подписчики Ницой из этого должны сделать вывод, что в Украине на русском лишь уроженцы российских городов.

"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Никакая наша любовь, наши объятия, наши реверансы не помогают. Это только вредит. Наши проявления толерантности они воспринимают как нашу слабость", - пишет писательница.

В своем посте Лариса Ницой умышленно коверкает русский язык - пишет русские слова украинскими буквами, как часто любят делать националисты. Полностью ее пост приведен ниже.

Очередной этап украинизации - 16 ноября 2020 года

Пока что очередная выходка Ницой вряд ли чем-то грозит продавщице и магазину. На данный момент говорящие на русском языке работники сферы услуг и торговли закон не нарушают.

Но ситуация изменится с 16 ноября.

Именно с этого числа бизнес, который обслуживает потребителей, должен перейти на украинский язык. А именно кассиры в супермаркетах, официанты в ресторанах, работники спортклубов, парикмахерских, spa-салонов и так далее.

При желании клиента они могут переходить и на другой язык - приемлемый для обеих сторон, как указано в законе. Но обращаться к людям они обязаны только по-украински, а дальше - по ситуации.

С 16 ноября новые правила касаются и интернет-магазинов, интернет-каталогов и сайтов, которые что-либо продают. Правда, в интернете можно дублировать информацию и другими языками.

Через два месяца должны быть украинизированы все этикетки всех товаров. Объем текста на другом языке не должен превышать объем украинского.

Подробнее об изменениях читайте в отдельном материале обо всех грядущих этапах украинизации с датами и мерами.

Штраф на месячную зарплату

Учитывая, что многие работники сферы услуг русскоязычные (особенно на юго-востоке страны), эти нормы дадут всевозможным активистам вроде Ницой поводы для провокаций.

Ведь штрафы за нарушение языковых норм в сфере услуг немалые - от 20 до 70 необлагаемых налогом минимумов. На языке конкретных цифр это 9 800-11 700 грн. То есть целая месячная зарплата рядового работника супермаркета или кафе. А иногда и выше.

По сути, это штраф за использование языка, на котором говорит как минимум половина граждан Украины - даже после отпадения Крыма и Донбасса.

Правда, вводятся они не с 16 ноября, а позже - с 16 июля 2022 года.

Но сути дела это не меняет.

То есть после вступления в силу соответствующих норм закона визиты мовных активистов в магазины и рестораны будут иметь конкретную финансовую составляющую. Поэтому стоит ожидать целых "рейдов" - с целью в том числе шантажа и личного обогащения. А следовательно - и новых скандалов.

Учитывая, что уполномоченным по украинизации стал соавтор скандального закона Тарас Креминь - поддержка этому движению наверху будет обеспечена.

Другой вопрос - как суды, местные власти и в целом общество будут реагировать на языковой диктат и штрафы. Если резко негативно - есть основания ожидать, что в русскоязычных регионах активность "мовных инспекторов" будет сильно ограничена. А сами нормы закона будут на практике саботироваться.

Но в целом решением проблемы стала бы отмена скандального закона о тотальной украинизации.

Соответствующий иск находится на рассмотрении в Конституционном суде. Иск подали депутаты от "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" еще в парламенте предыдущего созыва, через месяц после подписания закона президентом Порошенко.

Депутаты отмечают, что закон не соответствует ряду норм Конституции, направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств Украины, а также граждан по языковым признакам. В частности, речь о статье №10 Конституции, которая гарантирует защиту и свободное развитие русского языка - на которую и ссылалась кассир в супермаркете "Варус".

Во время первых слушаний летом Офис президента высказался против отмены закона. Да и в целом курс на украинизацию Зеленский продолжает. Поэтому вероятность отмены драконовских языковых норм в данный момент невелика. Если только этого не потребуют серьезные политические обстоятельства.

Так или иначе, но уже с 16 ноября закон об украинизации в виде обязательности использования госязыка в сфере услуг впервые "вторгнется" в жизненное пространство всех жителей Украины. И это уже сейчас может стать темой на местных выборах в юго-восточных регионах. Причем крайне неприятной для партии власти.

В любом случае чем больше будет общественное недовольством драконовскими нормами закона, тем выше вероятность того, что власть пойдет на его изменение или отмену.