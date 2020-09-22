Суд обязал Национальную полицию начать расследование по факту публичного исполнения депутатом Тернопольского облсовета от Радикальной партии Ляшко Богданом Яциковским авторской песни с антисемитским содержанием.

Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, который еще в день выступления тернопольского депутата направил в полицию обращение о привлечении его уголовной ответственности. Однако в полиции не усмотрели состава преступления в творчестве депутата.

"Так вот, по моему заявлению суд обязал Национальную полицию начать расследование по данному факту. Обратите внимание, суд установил контроль за исполнением собственного решения, обязав полицию уведомить суд об исполнении решения в течение 24 часов. Это значит, что полицейский, не начавший расследование, сам станет преступником и отправится на скамью подсудимых за неисполнение решения суда", - говорится в сообщении.

Также Кузьмин опубликовал копию решения суда.

Напомним, Яциковский во время публичного выступления исполнил песню "Ж@д перед повешением". Видео его выступления опубликовано в YouTube.

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