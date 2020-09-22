Вчера Владимир Зеленский опубликовал видео с речью для заседания Генассамблеи ООН. Оно посвящено 75-летию создания этой организации.

Видео записано в Киеве, но это и предусматривалось форматом в период пандемии. Всем лидерам предлагали прислать свой ролик.

Проанализировали, чем эта речь отличалась от предыдущей и почему Зеленский не упомянул в ней о достигнутом перемирии на Донбассе - его главном достижении на посту президента.

Что говорил Зе год назад

Владимир Зеленский впервые выступал в ООН год назад на предыдущей, 74-й сессии Генассамблеи. Речь у него была развернутой: на 1200 слов. Для сравнения, вчера Зеленский смог сказать только 309 слов.

Год назад на трибуне ООН Зе был новичком и даже посвятил этому часть своего выступления. Заявил, что мол, только будучи впервые здесь, можно ощутить, как "коктейль из прагматизма, скепсиса и строгой геополитической реальности еще не успел погасить ваш пыл, романтизм и непоколебимую веру в то, что мир можно изменить к лучшему".

И это была едва ли не самая позитивная часть той речи. А дальше президент начал нагнетать достаточно мрачные перспективы. Он заявил, что в современном мире у каждого есть "возможность быть убитым". И посетовал, что Украина ради "нового мира" отказалась от ядерного оружия, а теперь "наше государство потеряло часть своих территорий". Здесь же он заявил об агрессии России.

Также Зеленский тогда по сути раскритиковал ООН, говоря, что механизмы организации не работают, а нации "объединяют" лишь " бедствия, катастрофы, войны". Да и ведут себя страны мира весьма эгоистично.

В конце он заявил, что "война является неотъемлемой составляющей человеческой сущности" и сказал об "осознании угрозы" Третьей мировой.

В общем получилась достаточно апокалиптическая речь. Президент Украины, что называется, заострил проблему глобального военного конфликта. Правда, ничего конкретного не предложил. Не считать же конкретикой призыв "бороться за новую человеческую ментальность, где агрессия, гнев и ненависть будут атрофированными чувствами".

А между строк читалась обида: Украину в конфликте с Россией мир не поддержал, получите поэтому теперь угрозу Третьей мировой.

"Война в Европе". Речь-2020

В этом году, казалось бы, сама судьба подбрасывает Зе новую тему для выступления: коронавирус и вызванный им экономический кризис. Раздолье для внешнеполитических и глобальных выкладок.

Однако возобладал прошлогодний конспект.

Слово "война" и производные прозвучали 4 раза, "агрессия" - 3, "кровавый" - 2, "конфликт" - 2 раза. В то время как слово "коронавирус" прозвучало только раз, "пандемия" - тоже один раз.

Да и общий посыл речи Зеленского вчера был тем же. Он заявил, что в 2014 году началась война в Европе.

"75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны.

Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - заявил украинский президент.

Далее посыл был тем же, что и в прошлом году - нужно остановить агрессию и войны. И, возможно, коронавирус поможет миру одуматься.

Подбросил глава украинского государства и щепотку апокалипсиса: "Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете?... Планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз".

В общем получился сильно урезанный вариант прошлогоднего выступления.

Выводы из выступления Зеленского

Как видим, Зеленский продолжил "фишку" Порошенко пугать Европу войной. Правда, в случае Зе эта риторика выглядит не так естественно.

Дело в том, что Порошенко все то же самое говорил и внутри страны. Зеленский же украинцам пытается показать, что войну он как раз прекратил.

Зе на посту президента заметно снизил милитаристкую риторику, не читает на площадях стихов о "немытой России" и прощании с "ласковым мишкой". Не повторяет мантру о "последнем прощай советской российской империи".

И ни слова не говорит украинцам о Третьей мировой войне, которая, если верить выступлениям президента в ООН, чуть ли не снится Зеленскому по ночам.

Такой разнобой во внутренней и внешней риторике весьма показателен. Украинцам говорят о "большой стройке", "цифровом государстве" и коронавирусе. Миру рассказывают, что здесь едва ли не Третья мировая из-за агрессии России может начаться.

С одной стороны это может быть мессидж определенным кругам на Западе, которые видят Украину как одну из точек воздействия на РФ. Копируя риторику Порошенко, Зеленский дает им своего рода заверения, что ничего с точки зрения геополитики не поменяется.

С другой - это яркое свидетельство, что за год президентства Владимиру почти нечего предъявить в ООН.

Хотя он мог бы рассказать о том, что установил перемирие на Донбассе. Оно довольно эффективное и длится уже почти два месяца.

Вместо этого он пугал мир войной и ни слова не сказал, что в его родной стране рекордно снизились обстрелы и количество смертей.

Значит ли это, что украинская власть всерьез остановку огня на Донбассе не воспринимает? Или же это подтверждает догадку, что "ястребам" на Западе перемирие предельно не нравится?

Точно не ясно. "Страна" уже рассказывала, что перемирие стало важной предвыборной технологией Зеленского накануне голосования в местные советы.

При этом стратегически вопрос Донбасса решать в Киеве не намерены. На других переговорных треках с Россией - полный тупик, Украина прямым текстом говорит, что не будет исполнять утвержденные в ООН Минские соглашения. А точнее их главную - политическую - часть. Нормандский формат из-за этого близок к заморозке. Да и перемирие висит на волоске: Киев недавно дезавуировал одну из важных договоренностей на этот счет.

То есть, призывая к миру второй год с трибуны ООН, Зе не так много для достижения этого мира сделал.

В остальных вопросах внутренней повестки у президента достижений еще меньше. Соответственно, своего отображения в речи президента они тоже не нашли.