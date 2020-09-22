Российский спутник "Монитор-Э1", который был выведен из эксплуатации еще в 2011 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере во вторник, 22 сентября.

Об этом со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) информирует "Интерфакс".

Сообщается, что обломки спутника могли упасть в Центральной Атлантике сегодня утром.

Аппарат "Монитор-Э1" весом в 750 кг был построен для получения данных дистанционного зондирования Земли в рамках экологического мониторинга, контроля чрезвычайных ситуаций, исследования природных ресурсов Земли, картографии и хозяйственной деятельности.

Спутник был запущен 26 августа 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома "Плесецк". После выхода на орбиту связь сразу установить не удалось, она была налажена через сутки. В октябре того же года аппарат вошел в неориентированный режим из-за проблем с управлением. Через месяц эта проблема была решена. Спутник прекратил работу в 2011 году по техническим причинам.

Напомним, недавно в НАТО заявили, что российский малый спутник преследует американский космический летательный аппарат. Эксперты полагают, что эти действия направлены на нанесение ущерба военным связям и службам геолокации США.

Ранее мы писали о том, что в космической программе России на 2023 год запланирован полет в космос на спутнике "Бион-М" партии обычных серых мышей.