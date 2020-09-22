Российский режиссер и актер, главный бесогон России Никита Михалков назвал фотографии, на которых запечатлены многотысячные протесты в Беларуси, компьютерной графикой.

Заявление он сделал в своей программе "Бесогон ТВ", которая выходит в YouTube.

Так, Никита Михалков показал зрителям кадры, снятые на протестах в Минске, и заявил, что людей на них дорисовали с использованием компьютерной графики.

"Обратите внимание на просвет первых рядов... Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет... Это чистая абсолютно компьютерная графика", - заявил режиссер.

Сами протесты, по его мнению, устраивали "осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью" люди.

Напомним, ранее Михалков уже делал спорные заявления в своей программе. Например, обвинял Билла Гейтса в стремлении чипировать все население Земли.

После того, как он затронул эту тему, программу Михалкова сняли с российского ТВ.