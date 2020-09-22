В Киеве растет количество больных Covid-19. По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в столице еще 270 человек заразились коронавирусом, что на пять меньше, чем в предыдущий день. Среди заболевших восемь медработников и 33 ребенка.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.

Итого в столице 20 028 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Среди новых заболевших:

- 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;



- 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;



- 11 девочек от двух до 16 лет;



- 22 мальчика от семи месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 43, в Дарницком - 39, Днепровском - 38 случаев.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 61 человек. Всего болезнь преодолели 5 929 жителей Киева. Умерли за сутки семеро человек. Всего, с начала пандемии, вирус унес жизнь 325 киевлян.

Напомним, сегодня в Украине Сovid-19 заболели еще 2 884 человек. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 181 237 человек.

Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Харьковской, Тернопольской областях и Киеве.