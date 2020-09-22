Число больных Сovid-19 в Киеве перевалило за 20 000. Среди заболевших 7-месячный ребенок
В Киеве растет количество больных Covid-19. По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в столице еще 270 человек заразились коронавирусом, что на пять меньше, чем в предыдущий день. Среди заболевших восемь медработников и 33 ребенка.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.
Итого в столице 20 028 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
Среди новых заболевших:
- 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 11 девочек от двух до 16 лет;
- 22 мальчика от семи месяцев до 16 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 43, в Дарницком - 39, Днепровском - 38 случаев.
Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 61 человек. Всего болезнь преодолели 5 929 жителей Киева. Умерли за сутки семеро человек. Всего, с начала пандемии, вирус унес жизнь 325 киевлян.
Напомним, сегодня в Украине Сovid-19 заболели еще 2 884 человек. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 181 237 человек.
Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Харьковской, Тернопольской областях и Киеве.