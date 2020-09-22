За прошедшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины было выявлено 35 новых случаев коронавирусной болезни. По состоянию на утро вторника, 22 сентября, Covid-19 болеют 684 военных.

Об этом информирует пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 22 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 684 человека. Всего за время пандемии выздоровели 1 840 человек, летальных случаев - 10", - говорится в сообщении.

Из 35 военных, у которых болезнь подтвердилась за минувшие сутки, 13 человек госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. На самоизоляции дома находятся 22 военнослужащих. У них наблюдается легкое течение заболевания.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - обратились к военным в пресс-службе Командования Медицинских сил.

Напомним, по состоянию на вчера было выявлено 18 новых случаев болезни в рядах ВСУ.

Ранее мы писали о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак недавно выздоровел от коронавируса.