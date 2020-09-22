Невеста бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого Юлия Бойко, которую 21 сентября во Львове сбила маршрутка, в результате ДТП ушибла руку и лоб.

Об этом со ссылкой на источник пишет "Обозреватель".

Так, после аварии девушку доставили в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи. Там врачи диагностировали у Юлии Бойко ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки и мягких тканей лба.

Полиция пока не приняла решения об открытии уголовного производства или составлении административного протокола в отношении водителя маршрутки.

Напомним, впервые Назар Холодницкий вышел в свет с Юлией Бойко в 2018 году. Он появился с ней на фестивале джаза во Львове.

Также "Страна" подробно писала о том, почему глава САП Холодницкий досрочно ушел в отставку и кто его заменит.