Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев подхватил коронавирусную инфекцию.

Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры и информполитики.

"Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на Covid-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома. Все сотрудники министерства, которые контактировали с Карандеевым, проходят тестирование.

В Минкульте так же добавили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности: на входе в здание работает дезинфекционная рамка, всем измеряют температуру. Кроме того все сотрудники и посетители придерживаются масочного режима и соблюдают дистанцию, а все помещения проветриваются.

Сам Карандеев подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook. "Тест на присутствие в организме РНК Covid-19 дал положительный результат", - написал заместитель министра культуры.

Также он описал первые признаки заболевания. "Легкое недомогание, невысокая температура, отсутствие насморка и кашля", - поделился Карандеев.

Ранее мы писали, что депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк заразился коронавирусом.

Также сообщали, что болезнь Covid-19 подтвердилась и у главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского.