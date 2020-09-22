Американская компания Apple, которая стала самой дорогой в мире, разместила у себя на сайте вакансию аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка. Таким образом, Apple хочет научить своего голосового помощника Siri понимать вопросы и отвечать пользователям на украинском языке.

Соответствующая вакансия появилась на сайте компании.

Среди других требований к кандидату, кроме свободного владения украинским языком и высокого уровня английского также перечислены:

- Отличные навыки активного слушания со способностью понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия в произношении на разных украинских территориях;

- Опыт работы в качестве конечного пользователя Siri, аналогичных интеллектуальных персональных помощников или другого ИИ;

- Внимание к деталям и навыки критического мышления при оценке использования языка и диалекта Siri;

- Умение самостоятельно ориентироваться в системах и инструментах Apple.

Сама вакансия предполагает работу в европейской штаб-квартире Apple, которая находится в ирландском городе Корк.

"Как аналитик аннотаций вы будете слушать и транскрибировать аудиофайлы и оценивать ответы Siri. Вы будете использовать свои знания языка и культуры, а также аналитические навыки, чтобы оценить ответы. Мы научим вас быть экспертом в понимании, поддержке и улучшении взаимодействия с клиентами… Мы ищем заявителей, которые свободно владеют украинским языком", - говорится в вакансии Apple.

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