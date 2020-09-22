В США в возрасте 98 лет умерла популярный астролог Джеки Сталлоне, мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает TMZ.

Джеки Сталлоне в прошлом танцевала на трапеции в цирке. Также она была менеджером и промоутером рестлинговой передачи Glow в 1980-е. У нее было трое детей: Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне и актриса и певица Тони Д’Альто, которая уже умерла.

Обстоятельства смерти матери голливудского актера пока неизвестны. Пока представители знаменитости не комментировали сообщения об этом.

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