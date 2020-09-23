Сегодня, 23 сентября 2020 года, наступил седьмой лунный день. Сутки в глобальном смысле должны пройти положительно, однако специалисты в области астрологии выделяют три Зодиака, который следуют быть особенно внимательными и осторожными.

Девам нужно не торопиться дома. Выходя из квартиры проверьте, выключена ли вся бытовая техника: утюг, женские нагревающиеся инструменты для укладки волос, кондиционер, электрическую или газовую плиту, чайник и все остальное, чем вы наиболее активно пользуетесь утром.

Стрельцам необходимо быть внимательными на дороге. Если вы водите автомобиль, то не совершайте опасных маневров, не превышайте скорость, пропускайте другие машины, не отвлекайтесь на мобильный телефон. Если вы пешеход, то внимательно смотрите по сторонам, когда будете переходить дорогу. Не ловите ворон в общественном транспорте, следите за сумкой и кошельком.

Рабы сегодня могут проспать работу, учебу или опоздать на важную встречу. В связи с этим не копошитесь дома, а будьте максимально собранными. У вас может несколько стереться чувство времени. Если с вами такое иногда бывает, то лучше попросите напомнить близких или коллег о том, что вам точно никак нельзя пропускать.

В отдельном материале читайте гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 23 сентября.

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