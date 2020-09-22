Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со своей рабочей поездки во Львовскую область.

Соответствующий ролик появился на странице в Facebook, во вторник, 22 сентября.

В нем президент отметил важность международных военных учений Rapid Trident - 2020. Зеленский считает, что они - это не только очередной этап совершенствования военного мастерства, но и важный шаг к евроатлантической интеграции Украины.

Также президент наградил всех сотрудников правоохранительных органов и работников спасительных служб, которые в этом году боролись с наводнениями на Западной Украине. Они получили звание "Герой спасатель года".

Кроме того Зеленский в ходе поездки провел встречу с ректорами и представителями учреждений высшего образования региона.

"За годы независимости Украины Львовщина, к сожалению, стала одним из тех регионов, откуда украинцы едут. Едут, чтобы прокормить собственные семьи, при этом годами не имея возможности с ними видеться. Должны как можно быстрее это исправить. Чтобы в ближайшем будущем в Польшу, Испанию или Италию жители Львовщины ездили исключительно на экскурсии или на отдых", - написал президент под видео.

Напомним, 17 сентября, президент Украины был с рабочей поездкой во Львовской области.