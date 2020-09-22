Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил проведение в Запорожье музыкального фестиваля Khortytsia Freedom, который состоялся 19-20 сентября и на котором собрались десятки тысяч людей.

Об этом Степанов сказал об этом во время брифинга 22 сентября, видео обнародовано в Facebook.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто трэш какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Максим Степанов.

По его словам, ранее он достиг с мэрами городов договоренности о том, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия в своих городах. Тем не менее, в некоторых городах местная власть своей части договоренности не придерживаются.

"Конечно, я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, о принятии соответствующих действий, составлении протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных Covid-19 после проведения таких массовых мероприятий", - добавил он.

Напомним, в Мюнхене запретили алкоголь на территории отмененного из-за коронавируса "Октоберфеста".

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