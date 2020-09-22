Во вторник, 22 сентября, в Москве сотрудники полиции задержали российского певца Эльмина Гулиева, более известного как рэпер Эллей. Он сбил пешеходов на улице Остоженка в центре российской столицы.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Так, авария случилась вчера, 21 сентября, в 16.20 на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин, одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

В аварии пострадали четыре человека. Среди них два пешехода - мужчина и женщина, а также пассажир машины Infiniti. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника, у него также подозревают перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Также госпитализирована женщина с открытым переломом ноги и травматической ампутацией лодыжки. Еще одна пострадавшая госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.

"В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан", - заявил источник.

Как сообщается, против артиста возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Infiniti, то есть Гулиев. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.

Видео момента аварии. Youtube-канал/ "Онлайкин"

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