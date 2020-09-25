Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 25 сентября. Этот 8-й лунный день в знаке зодиака Козерог будет довольно сложным для общения с сослуживцами. Также могут внезапно проявиться и отнять много времени прежде незавершенные дела.

День благоприятный для поездок и путешествий. Новые дела могут потребовать серьезной подготовки.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов ожидает продуктивный день, когда ваша деловая активность будет крайне успешной и принесет ожидаемый результат вашему предприятию. Настоящие изменения будут происходить внутри вас, захочется применить на практике свой главный талант: умение рассмешить собеседника, к месту сострить и поднять настроение.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцы смогут привнести гармонию в свою личную жизнь. Вы выработаете для себя план, которого будете придерживаться вместе с любимым человеком. Правила и дисциплина позволят меньше нервничать и ссориться из-за пустяков, а энергию вы сможете направить на получение финансов.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы могут почувствовать себя разбалансированными, ощутят обострение хронических заболеваний или столкнутся с проблемами на работе. Взять ситуацию под контроль поможет расслабление. Вам необходимо самим поднять себе настроение и тогда придет идея, как сделать популярным дело, которым вы занимаетесь.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки могут ощутить всю неоправданность своего оптимизма. Это позволит правильно оценить жизненную ситуацию и справиться с трудностями. Дома и на работе вы обустроите пространство так, что в нем будет комфортно и уютно не только вам, но и близким. Душевная атмосфера станет залогом спокойствия и стабильности.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы смогут добиться самых удивительных результатов в вопросах любви. Вы делаете ярким все, к чему прикасаетесь, и умеете распиарить любимого человека, обладая от природы лидерскими качествами и сильной энергетикой. Сегодня вы сможете убеждать людей, читать их чувства и "зажигать" идеями окружающих.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам пригодится умение целиком погрузиться в рабочие будни, чтобы преодолеть внутреннюю эмоциональную неустойчивость и желание устроить жизнь других людей. Показывайте организаторские способности на примере своей жизни, избегая влияния на вас окружения.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодняшний день покажет, насколько могут измениться ваши планы на ближайшее время. Вы тот великий уравнитель и гуманист на работе и в семье, который может изменить реальность и побороть несправедливость. Не бойтесь спорить, спрашивать, требовать правду и таким образом выводить лицемеров на чистую воду.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам понадобится реально оценить происходящие изменения в вашей жизни, чтобы укрепить свое социальное положение. Главная ваша задача - быть лучом света в темном царстве. Не отказывайтесь от общения с друзьями и коллегами. Реализуйте свой дар дарить близким надежду на лучшее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцы захотят поступиться некоторыми жизненными принципами, доверившись советам близких. Вам захочется инвестировать в себя и свое будущее из-за того, что слишком часто вы приносили добро и изобилие своему окружению, забывая про собственные нужды. Подумайте о том, как бы вы могли обогатиться духовно и финансово.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня придется рисковать и доносить окружающим сложные и абстрактные вещи на простом языке. Причем, следовать выбранной цели придется настолько четко, чтобы ничто не смогло вас отвлечь или отклонить от выбранного пути. Вы настоящие эксперты тайм-менеджмента, которым удастся преуспеть в бизнесе.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня идеи Водолеев будут восприняты на ура и получат результативное развитие. Вас отличает быстрая реакция, позволяющая опережать конкурентов и скорее улавливать последние тенденции. Звезды советуют применять на практике талант импровизатора, чтобы добиться успеха в карьере.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня необходимо постараться облегчить себе жизнь. Возможно, в вашем окружении есть человек, который все видит иначе, чем вы. Эти отличия и послужат стартовой площадкой для поиска важной альтернативы. Постарайтесь применять творческий подход и находить взаимную выгоду даже с оппонентами.