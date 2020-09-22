Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 22 сентября
В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 2 884 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 181 237. Больше всего новых пациентов вчера выявили в Харьковской, Тернопольской областях и Киеве.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 181 237 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в Украине 3 642 оказались летальными (+59 за сутки). 79 901 пациент с коронавирусом выздоровел (+1 717).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 сентября:
Винницкая область - 5377 (+55),
Волынская область - 7031 (+95),
Днепропетровская область - 4218 (+100),
Донецкая область - 2505 (+25),
Житомирская область - 5121 (+62),
Закарпатская область - 9265 (+76),
Запорожская область - 3034 (+100),
Ивано-Франковская область - 12675 (+137),
Кировоградская область - 1005 (+12),
Киев - 20028 (+270),
Киевская область - 8020 (+140),
Львовская область - 18793 (+275),
Луганская область - 767 (+8),
Николаевская область - 2572 (+21),
Одесская область - 11843 (+233),
Полтавская область - 1575 (+41),
Ровенская область - 11353 (+111),
Сумская область - 3184 (+67),
Тернопольская область - 11732 (+293),
Харьковская область - 15505 (+372),
Херсонская область - 837 (+19),
Хмельницкая область - 4937 (+114),
Черновицкая область - 13304 (+139),
Черкасская область - 3145 (+49),
Черниговская область - 3411 (+70).
Напомним, из харьковской больницы для коронавирусных больных стали десятками увольняться медики.
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