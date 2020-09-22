В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 2 884 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 181 237. Больше всего новых пациентов вчера выявили в Харьковской, Тернопольской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 181 237 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в Украине 3 642 оказались летальными (+59 за сутки). 79 901 пациент с коронавирусом выздоровел (+1 717).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 сентября:

Винницкая область - 5377 (+55),

Волынская область - 7031 (+95),

Днепропетровская область - 4218 (+100),

Донецкая область - 2505 (+25),

Житомирская область - 5121 (+62),

Закарпатская область - 9265 (+76),

Запорожская область - 3034 (+100),

Ивано-Франковская область - 12675 (+137),

Кировоградская область - 1005 (+12),

Киев - 20028 (+270),

Киевская область - 8020 (+140),

Львовская область - 18793 (+275),

Луганская область - 767 (+8),

Николаевская область - 2572 (+21),

Одесская область - 11843 (+233),

Полтавская область - 1575 (+41),

Ровенская область - 11353 (+111),

Сумская область - 3184 (+67),

Тернопольская область - 11732 (+293),

Харьковская область - 15505 (+372),

Херсонская область - 837 (+19),

Хмельницкая область - 4937 (+114),

Черновицкая область - 13304 (+139),

Черкасская область - 3145 (+49),

Черниговская область - 3411 (+70).

Напомним, из харьковской больницы для коронавирусных больных стали десятками увольняться медики.

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