Украинская писательница Лариса Ницой опять поругалась с кассиром супермаркета "Варус", что находится на въезде в Киев. Она устроила скандал, так как девушка в магазине пыталась разговаривать с ней на русском, игнорируя ее просьбы.

Об этом Лариса Ницой написала на своей странице в Facebook, во вторник, 22 сентября.

Кассир спросила писательницу, почему она не может разговаривать на русском языке, а в ответ ей Ницой сказала: "Понимаете, - начинаю вежливо объяснять "бедной кассирше", которая игнорирует мою просьбу. - У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стреляли, говорили на русском. Поэтому вы у меня ассоциируетесь с врагом".

"В Конституции нигде не написано, что вы меня в магазине должны обслуживать на русском. Более того, в Украине действует закон о языке, в котором сказано, что в публичном пространстве применяется украинский язык. Поэтому закон на моей стороне. Если вы не верите мне, я вызову полицию и пусть она вам объяснят", - продолжила Ницой.

Писательница устроила скандал в магазине, вызвала администратора. На что последняя таки сказала кассиру обсуживать посетителей на русском. Девушка возмутилась и добавила, что она из Владивостока и хотела бы разговаривать так, как ей хочется.

"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что через эти тупые разговоры и ссоры мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать. Они слепые к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Никакая наша любовь, наши объятия, наши реверансы не помогают. Это только вредит. Наши проявления толерантности они воспринимают, как нашу слабость", - добавила писательница.

Ранее мы писали, что Ницой разделила русскоговорящих украинцев на две категории.

Также мы сообщали, что писательница набросилась на русскоязычного таксиста и назвала его насильником.