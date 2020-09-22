Во вторник, 22 сентября, верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель прибудет в Украину. Здесь он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствует анонс, размещенный на сайте Европейской комиссии.

Так, в программе визита Борреля в Украину - встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

Также указано, что главный дипломат Евросоюза посетит Консультативную миссию ЕС (EUAM) в Украине.

Отметим, что Боррель впервые приедет в Украину с момента, как он стал Верховным представителем ЕС. Планировалось, что он посетит страну еще в марте, но поездку отложили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Боррель рассказал, почему в ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси.

Также мы писали, что главный дипломат ЕС Боррель обсудил с Помпео вопрос Украины.