Во вторник, 22 сентября, в Красноярском крае силовики задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". В частности, ее основателя Виссариона (настоящее имя Сергей Тороп - Ред.).

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Интерфакс".

"Задержали самого Виссариона (руководителя секты Сергея Торопа - Ред.), и еще двоих руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". Оперативные мероприятия в Курагинском районе проводят федеральные СКР и ФСБ", - заявил собеседник.

Так, в доме Торопа и домах его ближайших соратников провели обыски, после "сибирского Иисуса" посадили в вертолет и увезли в неизвестном направлении. Причина задержания пока не называется.

Ранее в феврале представители "Церкви Последнего Завета" заявляли об обысках и допросах в общине, которые проводили следователи в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы "Истоки", где учатся дети членов общины.

Организация "Церковь последнего завета" создана в 1991 году Сергеем Торопом. В 1 995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение - Город Солнца. Члены общины живут и в других населенных пунктах на юге Красноярского края. Они верят, что Тороп является воплощением Иисуса Христа.

Ранее мы писали, что неизвестный, который назвал Иисусом Христом, два дня подряд раздавал деньги прохожим во Львове и призывал их верить в Бога.