Главная елка страны в этом году будет располагаться, как и обычно, на Софийской площади Киева. Она будет искусственной, а ее высота будет достигать 34 метров.

Об этом сообщает "Сегодня".

Новогоднее шоу-2021 будет организовано в тематике сказочного леса, главная елка страны тоже будет стилизована под нее.

"Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", - рассказал президент компании-организатора новогодних гуляний Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Внутри пня организуют фотозону и другие развлечения. Правда, зайти туда можно будет только в том случае, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Если в столице введут запрет массовых мероприятий, елкой можно будет любоваться только со стороны.

"Площадь сказочного пенька - 34 метра, а его диаметр приблизительно 10 метров. Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошки, а из них – выглядывать совы. Пень будет служить основанием и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елочкой - до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади", - сообщил Игорь Добруцкий.

Кроме того, на Софийской площади установят и другие искусственные елки, их высота будет достигать 10 метров. Все они будут находиться рядом с фотозонами, а украшать их будут сказочные лесные герои.

Также планируют установить елку и на Контрактовой площади. Ее хотят украсить элементами Петриковской росписи.

Напомним, "Страна" писала о том, как в прошлом году по Киеву прошел новогодний парад с белыми медведями и снеговиками.

Также мы сообщали о том, как недавно хасиды праздновали еврейский Новый год в Умани в разгар эпидемии коронавируса.