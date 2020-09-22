Валентин Рыбин, адвокат потерпевших в деле об убийстве жителя Авдеевки, которое в 2017 году совершил сотрудник СБУ, уже поти сутки провел прикованным наручниками в здании суда. Однако вынудить назначить новую дату заседания в ближайшее время ему пока что не удалось.

Об этом адвокат Рыбин написал в Facebook.

"Завершаются первые сутки пребывания в Краматорском городском суде, в ожидании судебного заседания по делу об убийстве майором СБУ жителя Авдеевки, назначенного коллегией судей на 21-22 сентября, но пока не состоявшегося", - написал Рыбин.

По его словам, запланированное судом еще в июне заседание срывается самим же судом.

"В заседании планировалось допросить ряд важных свидетелей обвинения, но... Признаться, я впервые сталкиваюсь с сопротивлением самого суда, всячески не желающего исполнять свою прямую обязанность - рассматривать дело!" - заявил Рыбин.

Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин уже рассказывал о подробностях дела об убийстве жителя Авдеевки сотрудником СБУ в 2017 году. Так, майор СБУ Вадим Федорчук обвиняется в том, что в марте 2017 года, будучи пьяным, он вместе с двумя военнослужащими 72 ОМБР выкрал, а затем жестоко забил до смерти жителя Авдеевки Еремина.

Также мы сообщали, что, по словам адвоката, суд уже давно затягивает рассмотрение этого дела.