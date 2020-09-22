В Украине по состоянию на утро вторника, 22 сентября, зафиксировано 2 884 новых случая заражения Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 181 237 человек.

Вчера, 21 сентября, в Украине было зафиксировано 2 675 новых случаев заражения, а общее число выявленных эпизодов Covid-19 составляло 178 353.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 642 пациента с этим диагнозом (+ 59 за сутки). Выздоровел уже 79 901 житель страны (+ 1 717). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 97 694 человек (+ 1 108 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 31 миллион человек по данным на 21 сентября.

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