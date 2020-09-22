Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден похоже решил пойти на сделку с федеральными властями. Он согласен вернуть в казну более $5 млн, полученных им в качестве гонорара за свою скандальную книгу "Личное дело" и различные публичные выступления.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в его распоряжении. Сноуден и администрация Дональда Трампа договорились, что деньги будут зачислены на трастовый счет. При этом адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг заявила, что соглашение не означает, что власти США смогут немедленно получить эти деньги, так как ее доверитель намерен оспорить решение суда о его обязательствах о неразглашении.

Напомним, что ранее министерство юстиции США подало иск против Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств о неразглашении. Суд Вирджинии постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги.

По данным телеканала, к настоящему моменту Сноуден заработал на продажах книги $4,2 млн. Помимо этого он 56 раз выступал платно, заработав еще $1,03 млн.

История началась еще в 2013 году, когда Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете сотрудниками американских и британских спецслужб.