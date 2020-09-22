История с ядом рицином, который отправили в обычной посылке президенту США, не закончилась с задержанием на американо-канадской границе главной подозреваемой по этому делу.

Полиция Канады проводит в Монреале спецоперацию с целью задержания сообщников дамы-отравительницы.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на канадские СМИ.

В расследовании задействовано подразделение, которое специализируется на работе с опасными веществами. В местной полиции отметили, что "приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности людей".

Напомним, что посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена на прошлой неделе: специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатальным.