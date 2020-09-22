Российская компания "Газпром" подала официальную заявку Украине на дополнительную прокачку газа в Европу. Российский монополист просит "Нафтогаз Украины" выделить дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе в следующем месяце - октябре.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Газпром" нуждается в дополнительных мощностях для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре. НАК "Нафтогаз Украины" получил эти дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша), 21 сентября 2020 года. Это первый подобный аукцион.

По итогам торгов "Нафтогазу" определены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита "Газпрома". При этом такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, что принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины.

"Каждая дополнительная мощность, заказанная "Газпромом" - это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Возможности украинской ГТС позволяют удовлетворить спрос "Газпрома" и других пользователей в отношении услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", - отметил первый заместитель председателя правления НАК" Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" попросил у государства лицензию на исследование одесского шельфа.