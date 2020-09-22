Ученые-биологи, занимающиеся изучением экологической системы зоны отчуждения ЧАЭС, сделали интересное наблюдение. Как выяснилось, в этом году впервые более чем за 100 лет в Чернобыльской зоне были замечены бурые медведи.

Об этом рассказал исследователь зоны Сергей Гащак, как передает "ВВС Украина".

Однако по мнению ученого, говорить об устойчивой и "оседлой" популяции Топтыгиных в зоне ЧАЭС пока рано.

"Из-за отсутствия людей к нам вернулись медведи. Они скорее всего приходят к нам из Беларуси. Мы не знаем пока сколько их тут. Не исключено, что некоторые особи уже живут тут постоянно. Размножаются ли они у нас - тоже неизвестно. Но это только начало. Медведей здесь не было около ста лет", - рассказал Сергей Гащак.

Видео: bbc.com/ukrainian

Также ученый отметил существенный рост популяции в Чернобыле волков и рысей.

По мнению эксперта, возвращение крупных хищников может быть связано с отсутствием на этих землях человека, а также следов его деятельности. Гащак рассказал, что нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как в других местах люди преследуют этих животных.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые ищут в зоне отчуждения ЧАЭС девственные леса, в жизнь которых не вмешивался человек.

Так же мы рассказывали, что Чернобыльский заповедник опубликовал самые яркие фото из зоны отчуждения ЧАЭС.