В США форсируют свои космические программы по освоению и изучению естественного спутника Земли - Луны. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы "Artemis".

По новому графику американцев, первый беспилотный полет на Луну состоится уже в 2021 году.

"Первая миссия, известная как "Artemis 1", запланирована на 2021 год без космонавтов, а "Artemis 2" полетит с экипажем в 2023 году", - заявили в пресс-службе NASA. Высадка на поверхность Луны запланирована на третьем этапе миссии (Artemis 3) в 2024 году.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA откорректировала траекторию зонда Perseverance на его 15-й день полета к Марсу.