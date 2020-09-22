Вчера, 21 сентября, в России произошло ДТП, в котором погиб популярный актер Дмитрий Жулин. Трагедия разыгралась во Владимирской области около 09.00 на 61-м километре дороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума".

Как сообщил изданию "Подъём" источник в полиции, Дмитрий Жулин находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса.

Кадры из фильмов Жулина и фото с места трагедии. Коллаж: gazeta.ru

Жулин получил известность после роли Алексея Казарина в сериале "Александровский сад". В 2009 году после съёмок сериала "Охота на Берию" актёр ушел в монастырь и стал послушником, но спустя некоторое время снова вернулся в кино. Также он играл в "Экстраскопе" (2004) и "Если у вас нету тети" (Украина, 2007).

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе в России разбился известный мотоблогер Александр Diablo R1.